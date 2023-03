De Ligt redt Bayern met fenomenale sliding: 'Gelukkig was het schot niet erg hard'

Matthijs de Ligt speelde woensdag een uitmuntende wedstrijd bij de 2-0-zege van Bayern München op Paris Saint-Germain in achtste finales van de Champions League. De Nederlandse verdediger hield zijn ploeg bovendien voor rust met een cruciale sliding op de been. "Ik was alert."

Bayern had drie weken geleden met 0-1 gewonnen bij PSG en leek in de eigen Allianz Arena op achterstand te komen. Vitinha dacht de bal simpel binnen te kunnen schieten na geklungel van doelman Yann Sommer, maar dat was buiten De Ligt gerekend. Met een uiterste krachtsinspanning keerde hij de bal van de doellijn.

"Dat was een belangrijk moment in deze wedstrijd", blikt De Ligt na afloop terug. "Ik was alert. Ik hield er rekening mee dat mijn ploeggenoot de bal kon verliezen, dus ik stond er klaar voor. Gelukkig werd de bal niet al te hard ingeschoten, dus kon ik redding brengen."

"Ik ben erg blij dat ik het team met deze sliding kon helpen. Onze verdedigers, middenvelders en zelfs onze aanvallers blokkeerden zo veel schoten vandaag. Ik denk dat de hele ploeg een geweldige wedstrijd heeft gespeeld."

Bayern liep na rust uit naar een 2-0-overwinning en ontdeed zich van de sterren van Paris Saint-Germain. "Dit betekent heel veel voor ons", zegt De Ligt "Als je wint van zo'n ongelooflijke ploeg als Paris Saint-Germain, dan is dat natuurlijk uitstekend. Dit geeft ons veel zelfvertrouwen. Ik denk dat we vandaag hebben laten zien wat voor team wij kunnen zijn."

Vrijdag 17 maart hoort Bayern wie de tegenstander in de kwartfinales wordt. De Ligt durft nog niet al te veel te dromen. "Ik weet niet of we nu topfavoriet in de Champions League zijn. We kijken het per wedstrijd aan en merken wel wie onze tegenstander wordt."

