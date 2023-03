AC Milan houdt Tottenham in bedwang en is na elf jaar weer kwartfinalist in CL

AC Milan mag zich voor het eerst sinds 2012 weer kwartfinalist in de Champions League noemen. 'I Rossoneri' hielden een tegenvallend Tottenham Hotspur in Londen op 0-0, wat genoeg was na de 1-0-zege van vorige week in eigen huis.

Na een vrij saaie eerste helft viel er in de tweede helft wat meer te genieten in het Tottenham Hotspur Stadium, al waren de kansen vooral voor Milan. Brahim Díaz en Olivier Giroud hadden de Italianen op 0-1 kunnen zetten.

Tottenham probeerde het wel, maar had alle moeite om een gaatje in de Milan-defensie te vinden. Tien minuten voor tijd werd de opdracht voor de Engelsen vrijwel onmogelijk door een rode kaart (twee keer geel) voor Cristian Romero.

In de extra tijd was Tottenham alsnog dicht bij een bevrijdende goal, maar Milan-keeper Mike Maignan had een antwoord op een kopbal van Harry Kane. In de tegenstoot raakte Divock Origi nog de paal.

Milan behoort eindelijk weer tot Europese elite

Elf jaar geleden behoorde Milan voor het laatst tot de beste acht ploegen van Europa. Destijds werd de zevenvoudig Champions League-winnaar uitgeschakeld door FC Barcelona.

Als Milan er ditmaal wel in slaagt door te stoten naar de halve eindstrijd, dan is dat voor het eerst sinds 2007. In dat jaar leverde dat uiteindelijk winst van de Champions League op voor de huidige kampioen van Italië.