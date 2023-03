Bayern en uitblinker De Ligt schakelen sterrenploeg PSG uit in Champions League

Bayern München heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won met 2-0 van Paris Saint-Germain en dat was voldoende na de zege in Parijs van vorige maand. Matthijs de Ligt vertolkte een hoofdrol.

Bayern had zichzelf drie weken terug een uitstekende uitgangspositie verschaft door met 0-1 te winnen in Parijs. Paris Saint-Germain leek in de return aanvankelijk kansrijk, maar zag de thuisploeg steeds beter worden. Na rust maakte Bayern een einde aan de Franse hoop.

Eric Maxim Choupo-Moting deelde in de 61e minuut een dreun uit. Na een slordigheidje van Marco Verratti belandde de bal via Thomas Müller en Leon Goretzka voor de voeten van de Kameroener, die rustig de 1-0 tegen de touwen schoot. Vlak voor het eindsignaal schoof invaller Serge Gnabry de 2-0 binnen.

De Ligt vervulde in de eerste helft een heldenrol. De Nederlandse verdediger, die sowieso erg sterk speelde, was uiterst attent na geklungel van doelman Yann Sommer. Vitinha dacht simpel te kunnen scoren, maar De Ligt bracht redding met een fenomenale sliding op de doellijn. Hij juichte al terwijl hij nog over de grond gleed.

Weer geen Champions League-succes voor PSG

Zo blaast Paris Saint-Germain opnieuw de aftocht in de Champions League. Het Parijse sterrenensemble, waar de Qatarese eigenaren jaarlijks vele miljoenen in pompen, heeft de eindzege in het kampioenenbal al tijden bovenaan het verlanglijstje staan. De finaleplaats van 2020 blijft de beste prestatie. Toen werd met 0-1 van Bayern verloren.

Lionel Messi en Kylian Mbappé vormden woensdag de voorhoede van de Parijzenaars, maar konden op enkele mogelijkheden na geen vuist maken. Neymar was er vanwege een enkelblessure niet bij en komt waarschijnlijk pas komend seizoen weer in actie voor de ploeg van trainer Christophe Galtier.