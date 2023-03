Bondscoach Frans vrouwenelftal stapt ondanks 'lastercampagne' vedettes niet op

Corinne Diacre is niet van plan om op te stappen als bondscoach van de Franse vrouwenploeg. Een aantal topspeelsters weigert nog te spelen onder Diacre, die op haar beurt spreekt van een lastercampagne.

De 48-jarige Française is niet van plan te stoppen als bondscoach. "Ik zal me niet laten beïnvloeden door deze lastercampagne, waarvan het enige doel een persoonlijke afrekening is. Ik zet me volledig in om mijn missie uit te voeren en boven alles Frankrijk trots te maken tijdens het komende WK."