Slot verwacht tot op het bot gemotiveerd Shakhtar: 'Ze spelen voor hun land'

Arne Slot is zich ervan bewust dat Feyenoord donderdag een bijzonder duel met Shakhtar Donetsk wacht in de achtste finales van de Europa League. De trainer verwacht dat de tegenstander vanwege de oorlog extra gemotiveerd is.

De wedstrijd tussen Shakhtar en Feyenoord wordt niet in Donetsk, maar in het Poolse Warschau gespeeld. Slot merkte woensdag al dat het duel een aparte sfeer met zich meebrengt.

"Dat we tegen een club spelen uit een land dat in oorlog is, maakt het extra bijzonder om hier te zijn. Het komt nu wel wat dichterbij", zei de Feyenoord-trainer op zijn persconferentie.

"Je ziet hier Oekraïense mensen en dan beeld je je in dat broers, zussen, vaders of moeders betrokken kunnen zijn bij de oorlog. Of in een slechter geval overleden zijn. Het is best heftig om dat zo te ervaren."

Slot betitelde de wedstrijd als "een symbool voor Oekraïne". "Ik denk dat elke speler van Shakhtar dat wel zo voelt. Het zal ze veel kracht geven dat ze niet alleen voor de kwartfinale, maar ook voor de trots van hun land spelen."

Shakhtar Donetsk-Feyenoord wordt in het Wojska Polskiego Stadium in Warschau gespeeld. Foto: Getty Images

'Ze spelen heel leuk voetbal'

Shakhtar kwam begin dit seizoen in de groepsfase van de Champions League uit. Daarin werd Real Madrid in Warschau op 1-1 gehouden. In Spanje werd met slechts 2-1 verloren. Slot weet niet goed wat hij kan verwachten.

"Het is een ploeg die we als Nederlandse clubs weinig tegenkomen en een ploeg die na vorig seizoen een enorme gedaanteverwisseling heeft ondergaan", vertelde de trainer van Feyenoord.

"Roberto De Zerbi is hier geweest, een trainer die ik met veel waardering volg. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij zijn sporen hier heeft nagelaten, want ik zie veel van hem terug in hun aanvalsspel. Ze spelen heel leuk voetbal."