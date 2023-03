Van Aanholt komt ook volgend seizoen op huurbasis voor PSV uit

Patrick van Aanholt is ook volgend seizoen speler van PSV. De ervaren linksback wordt voor een extra jaar gehuurd van Galatasaray, de club die hij in januari al verliet voor een avontuur in Eindhoven.

"Het voelt alsof ik hier al het hele seizoen speel. Ik heb mijn draai erg snel gevonden en ben blij dat ik ook komend seizoen voor PSV in actie kom", zegt Van Aanholt woensdag op de site van PSV over zijn keuze om de huurovereenkomst nu al te verlengen.

De negentienvoudig international van Oranje werd op de laatste dag van de winterse transferperiode gestrikt door PSV. Sindsdien deed hij mee in alle negen wedstrijden die de 24-voudig landskampioen speelde.

Van Aanholt speelde in de jeugd al een paar jaar voor PSV. Als prof stond hij jaren onder contract bij Chelsea, waar hij nooit doorbrak. De linksback werd door 'The Blues' verhuurd aan Vitesse en verschillende Engelse clubs.

"Patrick is een vleugelverdediger zoals we die bij PSV graag zien: hij biedt aanvallende impulsen, maar heeft ook defensieve kwaliteiten. Daarnaast voegt hij een stukje ervaring aan de selectie toe", zegt Earnest Stewart, directeur voetbalzaken van PSV.