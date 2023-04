Plek zes bereikt: Nederland mag in 2024 met twee ploegen Champions League in

Nederland heeft zijn bijzondere opmars op de UEFA-coëfficiëntenlijst bekroond met het veroveren van een extra Champions League-ticket. Door de resultaten van donderdag eindigt de Eredivisie minimaal als zesde in de periode 2018-2023.

Nederland begon de avond met een voorsprong van 3,018 punten op Portugal, de nummer zeven. Dat moesten er aan het einde van de avond minimaal 3,33 punten worden om al zeker te zijn van de zesde plaats.

Door de 1-0-overwinning van Feyenoord op AS Roma liep de Eredivisie aan het begin van de avond verder uit. AZ ging daarna in de Conference League met 2-0 onderuit tegen Anderlecht.

Maar door de 1-0-zege van Juventus op Sporting CP in de Europa League is de achterstand van Portugal onoverbrugbaar geworden. Die bedraagt nu 3,418 punten.

Volgende week donderdag zijn de returns in de kwartfinale.

Stand UEFA-coëfficiëntenlijst: 1. Engeland - 106,998

2. Spanje - 91,284

3. Duitsland - 81,856

4. Italië - 78,354

5. Frankrijk - 61,164

6. Nederland - 59,300

7. Portugal - 55,882

8. België - 42,200

9. Schotland - 36,400

10. Oostenrijk - 34,000

Nederland mogelijk met drie teams Champions League in

Als nummer zes mag Nederland in het seizoen 2024/2025 met minimaal twee clubs deelnemen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. De nummer drie van de volgende Eredivisie-editie stroomt in de kwalificaties voor het miljardenbal in. Daarnaast is de KNVB-bekerwinnaar verzekerd van een optreden in de groepsfase van de Europa League.

Verder moet de UEFA de ticketverdeling nog vaststellen. Vanaf het seizoen 2024/2025 nemen er aan zowel de Champions League, Europa League als Conference League liefst 36 in plaats van 32 clubs deel. Daardoor verandert er het een en ander.

In theorie kan Nederland zelfs nog de vijfde plaats veroveren, al is de achterstand op Frankrijk normaal gesproken onoverbrugbaar. Het land dat dit seizoen als vijfde eindigt, mag drie teams rechtstreeks afvaardigen aan het hoofdtoernooi van de Champions League in 2024/2025.

De laatste keer dat Nederland een seizoen afsloot in de top zes was in 2001. Daarna zakte de Eredivisie langzaam maar zeker af op de coëfficiëntenlijst, op basis waarvan de UEFA de Europese tickets verdeelt.

Het dieptepunt kwam in de zomer van 2018, toen Nederland de veertiende plaats bekleedde, tussen Tsjechië en Griekenland. Door deze hachelijke situatie moest zowel de kampioen van 2018 (PSV) als die van 2019 (Ajax) uitkomen in de voorrondes van het miljardenbal.

Feyenoord pakte vorig seizoen extreem veel punten door de Conference League-finale te bereiken. Foto: Getty Images

Ommekeer startte met Champions League-sprookje Ajax

In het seizoen 2018/2019 begon de wederopstanding van de Eredivisie met de bijzondere Champions League-campagne van Ajax. Die eindigde pas in de halve eindstrijd met de uitschakeling door Tottenham Hotspur. Daardoor stond Nederland in de zomer van 2019 alweer elfde.

Gaven in dat seizoen de andere clubs nog niet thuis, daar presteerde de Eredivisie vanaf de jaargang 2019/2020 in de breedte goed. Halverwege 2020 stond Nederland al achtste en twaalf maanden later werd de zevende plaats aangetikt.

Daarna zette de Eredivisie nóg een tussensprint in, vooral dankzij uitstekende resultaten in de nieuwe Conference League. Feyenoord schopte het vorig seizoen zelfs tot de finale, waarin AS Roma met 1-0 te sterk bleek.

Zo wees alles er bij aanvang van dit seizoen op dat Nederland in de periode 2028-2023 minimaal als zesde zou eindigen op de coëfficiëntenlijst. Met alleen nog deze jaargang voor de boeg verdedigde de Eredivisie een marge van ruim twee punten op Portugal. Die voorsprong kwam nooit in gevaar en donderdag verdween het laatste restje onzekerheid.