Club Brugge ontslaat Parker en lijkt weg vrij te maken voor terugkeer Schreuder

Club Brugge heeft woensdag alweer afscheid genomen van trainer Scott Parker. Door het ontslag van de Brit lijkt de weg voor Alfred Schreuder vrij om terug te keren bij de Belgische topclub.

Parker moet al na ruim drie maanden het veld ruimen bij Brugge, dat dit seizoen in de Belgische competitie teleurstellend presteert. De afstraffing tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League (7-1 over twee duels) is de druppel gebleken.

Het betekent voor Parker alweer zijn tweede ontslag dit seizoen. In augustus werd hij verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten als trainer van Bournemouth. In zijn laatste wedstrijd met de Premier League-club ging hij met liefst 9-0 onderuit tegen Liverpool.

Bij Brugge was Parker al de tweede trainer na het vertrek van Schreuder in de zomer van vorig jaar. De Barnevelder verliet de Belgische topclub voor een avontuur bij Ajax, waar hij op zijn beurt al na enkele maanden moest vertrekken. Diens opvolger bij Brugge - Carl Hoefkens - werd in december ontslagen.

Alfred Schreuder was in zijn eerste periode bij Club Brugge zeer succesvol. Foto: Getty Images

Schreuder was eerder succesvol in Brugge

Na het ontslag van Parker wordt Schreuder in Belgische media nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Brugge. Volgens Het Nieuwsblad is hij de belangrijkste kandidaat om trainer te worden van de achttienvoudig Belgisch kampioen.

Voor zijn vertrek naar Ajax was Schreuder in een half jaar tijd nog succesvol bij Brugge. De Nederlander begon in januari 2022 bij de club en onder zijn leiding werd een forse achterstand op koploper Royale Union Saint-Gilloise gedicht en werd in de play-offs de titel veroverd.