PSV-supporter die Sevilla-keeper aanviel moet twee maanden de cel in

De PSV-fan die eind februari de doelman van Sevilla aanviel, moet twee maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag tijdens een snelrechtzitting bepaald. De twintigjarige Dylano K. zegt zich niks te herinneren van het incident.

"U noemt zich voetbalfan, maar daar had dit niks mee te maken", zei de rechter, die de eis van het Openbaar Minister opvolgde met een veroordeling van drie maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. "Deze actie was volstrekt respectloos tegenover de keeper, de voetbalclubs en de echte supporters van PSV."

De aanhanger van PSV rende in de slotfase van de wedstrijd op 23 februari het veld op en ging op doelman Marko Dmitrovic af. Hij deelde vervolgens een vuistslag uit aan de keeper, die K. gelijk tegen de grond werkte. Meerdere beveiligers voerden de man uit Roermond vervolgens van het veld.

Na zijn arrestatie bleek dat K. een stadion- en gebiedsverbod in het Philips Stadion had. Ook had hij te veel bier gedronken. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,6, wat gelijk staat aan ongeveer acht glazen bier. In 2021 en 2022 kreeg K. al twee keer een taakstraf voor overtredingen rond voetbalwedstrijden.

Naast de celstraf krijgt K. een nieuw gebiedsverbod voor de omgeving van het PSV-stadion voor twee jaar. "Dit is een behoorlijke forse straf", zei de politierechter. "Het is ook een waarschuwing aan het adres van anderen die zich supporter noemen, maar menen dat ze zomaar het veld op kunnen lopen om een speler aan te vallen."

K. deelde een vuistslag uit aan de keeper van Sevilla. Foto: AP

K.: 'Ik denk dat ik het een beetje stoer vond'

K. wil de rechter tijdens de zitting niet vertellen hoe hij het stadionverbod omzeilde. Hij zei niks meer van zijn daad te weten. "Ik ben het veld opgegaan. Het is allemaal supersnel gegaan. Voordat ik het wist lag ik op de grond en werd ik meegenomen door de beveiligers."

K. erkende in de rechtszaal wel dat hij voor de wedstrijd te veel bier had gedronken. "Ik denk dat ik het een beetje stoer vond. Wat het totaal niet is. Ik weet niet wat me bezielde." K. zegt "superveel spijt" te hebben.

Algemeen directeur Marcel Brands van PSV was woedend op K. Hij wilde de man uit Roermond een levenslang stadionverbod opleggen. "Vuurwerk of andere dingen op het veld gooien is natuurlijk niet goed, maar dit gaat wel een stuk verder. Ik schaam me hier diep voor", zei Brands.