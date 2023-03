Zwaar bekritiseerde Chelsea-coach krijgt felicitaties van eigenaar: 'Ik zit er nog'

Chelsea-trainer Graham Potter was dinsdag erg opgelucht na het bereiken van de kwartfinales van de Champions League. De 2-0-zege in eigen huis op Borussia Dortmund was voor de Londenaren én Potter een welkome opsteker na een belabberde reeks.

Potter stond bij aanvang van de wedstrijd zwaar onder druk op Stamford Bridge. Ondanks een injectie van ruim 300 miljoen euro op de winterse transfermarkt presteerde Chelsea de afgelopen maanden dramatisch. Van de twaalf wedstrijden na 1 januari werden er slechts twee gewonnen.

Engelse media schreven de afgelopen dagen dat de hevig bekritiseerde Potter zijn biezen kon pakken als Chelsea zou worden uitgeschakeld door Borussia Dortmund, dat de eerste wedstrijd in Duitsland met 1-0 gewonnen had.

Dat scenario kwam niet uit: Chelsea won de return met 2-0, mede dankzij een dubieuze gegeven strafschop door scheidsrechter Danny Makkelie. De ploeg bereikte voor het derde seizoen op rij de laatste acht van het miljoenenbal.

Na afloop van de wedstrijd ontving Potter in de spelerstunnel felicitaties van de steenrijke Amerikaanse eigenaar Todd Boehly. "Ik ben er nog steeds", grapte de coach op de persconferentie toen hem gevraagd werd naar de inhoud van het gesprek.

Potter had de wedstrijd tegen Dortmund nooit gezien als een duel om zijn toekomst. "Op die manier heb ik er nooit over nagedacht. Er is altijd lawaai geweest. Het is mijn taak om het team zo goed mogelijk voor te bereiden en te ondersteunen. Ze hebben geleden, daarom was vandaag belangrijk."

'We verdienden het om door te gaan'

Potter kwam superlatieven tekort voor het spel van zijn ploeg tegen Dortmund. Raheem Sterling opende op slag van rust de score op Stamford Bridge, waarna Kai Havertz vlak na de onderbreking vanaf de stip de voorsprong verdubbelde.

Havertz raakte aanvankelijk de paal, maar mocht de strafschop overnemen omdat spelers van Chelsea én Dortmund te vroeg waren ingelopen. Dat besluit van Makkelie leidde tot grote woede bij Dortmund. Potter zweeg daarover.

"We hebben het verdiend om de volgende ronde te bereiken", zei de coach. "Het was een speciale avond. Er heerste een fantastische sfeer, de spelers waren geweldig en de supporters waren geweldig. We moesten tegen een team dat het zo goed doet."

"We hebben een moeilijke periode achter de rug", vervolgde Potter. "We speelden bij Dortmund al goed, maar verloren. Niemand wil horen dat je goed gespeeld hebt. Iedereen heeft moeten lijden. De spelers moesten bij elkaar blijven en een weg vinden om hieruit te komen. Dat hebben ze op een ongelooflijke manier gedaan."