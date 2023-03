Lazio-coach Sarri hekelt houding van zijn spelers na nederlaag tegen AZ

Lazio-coach Maurizio Sarri is niet te spreken over de houding van zijn spelers in het verloren Conference League-duel met AZ (1-2). De trainer spreekt van een verkeerde instelling van zijn ploeg.

Sarri zag dat Lazio na een vroeg openingsdoelpunt van Pedro een 1-0-voorsprong weggaf. "We hadden de verkeerde instelling", zei de coach op de persconferentie. "We zakten te ver terug op onze eigen helft, terwijl we ze juist ver van ons doel moesten houden."

AZ profiteerde via doelpunten van Vangelis Pavlidis en Milos Kerkez optimaal van het mindere spel van Lazio, de nummer drie van de Serie A. Na de verrassende nederlaag meldde ook voorzitter Claudio Lotito zich in de kleedkamer van de thuisploeg.

"Hij dacht hetzelfde als ik", zei Sarri, die er geen geheim van maakte dat Lotito de kleedkamer van zijn ploeg in was gekomen. "Hij was ook niet te spreken over de verandering die zichtbaar was na ons eerste doelpunt."

'4-2 was niet gek geweest'

Ondanks de kritiek op de instelling van zijn spelers, was Sarri van mening dat zijn ploeg had kunnen winnen van AZ. "We creëerden een hoop kansen. Het was niet gek geweest als we met 4-2 hadden gewonnen", zei de 64-jarige Italiaan.

"Maar we moeten vooral naar onszelf kijken", vervolgde hij. "We misten te veel kansen en gaven de twee doelpunten weg door fouten in de opbouw. Dat waren vermijdelijke fouten."