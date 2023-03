Dortmund na CL-exit furieus op 'heel arrogante' Makkelie: 'Regelrecht schandaal'

Bij Borussia Dortmund heerste dinsdag na de Champions League-uitschakeling door Chelsea voornamelijk woede over het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie. Vooral in de ogen van middenvelder Emre Can kon de Nederlandse arbiter weinig goed doen.

De woede bij Dortmund ontstond in de tweede helft, toen Makkelie op advies van videoscheidsrechter Pol van Boekel een penalty gaf aan Chelsea, dat een 1-0-achterstand uit de heenwedstrijd goed moest maken.

De eerste poging van Kai Havertz ging nog op de paal, maar de spelers van beide ploegen liepen te vroeg in en dus mocht Havertz nog eens achter de bal staan. Dit keer scoorde hij wél en mede dankzij dat doelpunt ging Chelsea ten koste van Dortmund naar de kwartfinales.

"De strafschop en de herhaling daarvan zijn een regelrecht schandaal", mopperde Can. "Hoe kan hij een tweede strafschop geven? Daar snap ik echt niets van. We hebben onverdiend verloren door de scheidsrechter."

"Bovendien sprak hij ons op een heel arrogante manier aan. Op deze momenten heb je persoonlijkheden nodig. Misschien had hij wel angst voor de supporters, maar dan moet de UEFA de volgende keer een andere scheidsrechter sturen", zei een furieuze Can.

'Wij hadden het ook verdiend'

Dortmund-coach Edin Terzic wilde na de 2-0-nederlaag in Londen niet naar Makkelie wijzen. "Het is een pijnlijke uitkomst, maar we moeten het accepteren. Natuurlijk zijn we allemaal heel teleurgesteld", zei hij.

"Het waren twee spannende wedstrijden", zag Terzic. "In de tweede helft waren we dominant en creëerden we heel veel kansen. Maar uiteindelijk was het niet genoeg. Over twee wedstrijden verdient Chelsea het om door te gaan, maar wij verdienden het ook."