Chelsea poetst via dubieuze penalty verlies bij Dortmund weg in achtste finales CL

Chelsea heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Londenaren wonnen de return tegen Borussia Dortmund voor eigen publiek met 2-0 en poetsten zo de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd weg.

Raheem Sterling zorgde enkele minuten voor rust voor de bevrijdende openingstreffer van Chelsea. Eerder in de eerste helft werd een prachtige goal van Kai Havertz namens de thuisploeg nog afgekeurd.

Vroeg in de tweede helft was Havertz wel trefzeker. Ditmaal benutte de Duitser in twee instanties een discutabele penalty die werd gegeven door scheidsrechter Danny Makkelie. Hierdoor moest Dortmund dus scoren, maar de bezoekers wisten geen verlenging meer af te dwingen.

De wedstrijd op Stamford Bridge begon tien minuten later omdat de spelersbus van Borussia Dortmund door drukte in Londen te laat arriveerde.

Dankzij de overwinning op Dortmund blijft Chelsea toch nog in de race voor een prijs dit seizoen. 'The Blues' werden in zowel de FA Cup als de League Cup vroegtijdig uitgeschakeld en staan in de Premier League slechts tiende.

Havertz raakt paal en ziet goal afgekeurd worden

Chelsea moest door de nederlaag in de heenwedstrijd dus sowieso scoren en ging meteen na de aftrap op zoek naar de openingstreffer. Het eerste gevaar kwam dan ook van de Londenaren, via João Félix en Havertz.

Aan de andere kant was Dortmund na een kwartier dicht bij de openingstreffer, maar het schot van Marco Reus werd ternauwernood gekeerd door Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga. Op dat moment was Julian Brandt vanwege een blessure al gewisseld bij de Duitsers.

Gedurende de eerste helft zette Chelsea steeds meer druk en dat leverde na een half uur bijna de 1-0 op. Een volley van Havertz belandde op de binnenkant van de paal. Even later vond de Duitser wel het doel met een prachtig schot via de onderkant van de lat, maar die goal werd afgekeurd omdat Sterling eerder in de aanval buitenspel stond.

Vlak voor rust zette Sterling Chelsea wel op voorsprong. De Engelse aanvaller schoot hard raak in het dak van het doel, nadat hij in eerste instantie nog over de bal heen had gemaaid na goed voorbereidend werk van Ben Chilwell.

Havertz benut discutabele penalty in twee instanties

In de tweede helft kreeg Chelsea al snel een discutabele penalty na hands van Marius Wolf. Scheidsrechter Makkelie legde de bal op advies van VAR Pol van Boekel op de stip, waarna Havertz op de paal schoot.

De spits van Chelsea mocht de strafschop overnemen omdat doelman Alexander Meyer te vroeg van zijn lijn kwam. In de herkansing trof Havertz wel doel, waardoor Chelsea virtueel verder was.

Dortmund ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en was daar een paar keer dichtbij via Jude Bellingham en Niklas Süle. Chelsea, dat na de 2-0 vooral tegenhield, vond via Conor Gallagher wel het net, maar die goal werd geannuleerd wegens buitenspel.