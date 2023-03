Benfica overklast Brugge van Lang en scorende Meijer en is kwartfinalist in CL

Benfica heeft dinsdagavond met speels gemak de kwartfinales van de Champions League bereikt. De ploeg van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt had in de return geen kind aan het Club Brugge van Noa Lang en de scorende Bjorn Meijer: 5-1.

Benfica won de heenwedstrijd in Brugge met 0-2 en was ook in de return oppermachtig. Bij rust stond het al 2-0 door doelpunten van Rafa Silva en Gonçalo Ramos. Dat was nog een magere afspiegeling van de verhoudingen.

Door treffers van Ramos, João Mário en oud-Ajacied David Neres werd Club Brugge in de tweede helft alsnog vernederd door Benfica. Meijer zorgde in de 87e minuut nog wel voor de eretreffer met een schitterende uithaal.

Benfica is de eerste Portugese club die twee seizoenen op rij de kwartfinales van de Champions League haalt. Vorig seizoen was de formatie uit Lissabon in de achtste finales te sterk voor Ajax. Sinds de invoering van de Champions League in 1992 kwam tweevoudig Europacup I-winnaar Benfica nooit verder dan de laatste acht.

Met Meijer en Lang stonden er twee Nederlanders aan de aftrap bij Brugge. Lang, die maandag op de persconferentie met bravoure vertelde over zijn ambities in de Champions League, kreeg in de eerste helft geel en werd halverwege al gewisseld. Meijer maakte de negentig minuten wel vol.

Met het veiligstellen van een plek in de kwartfinales geeft Benfica een vervolg aan het tot dusver sterke seizoen onder Schmidt, die vorige zomer werd aangesteld als trainer. De ploeg van oud-Eredivisie-spelers Fredrik Aursnes en Neres staat in de Portugese competitie acht punten los als koploper.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Benfica laat geen spaan heel van Club Brugge

Club Brugge moest vol op de aanval om überhaupt aan de volgende ronde te mogen denken, maar Benfica was heer en meester. Na twee minuten lag de bal al in het net. Mário imponeerde door achter zijn standbeen met zijn hak te scoren, maar de VAR haalde vanwege buitenspel een streep door de wonderschone goal.

Met hangen en wurgen bleef Brugge in het eerste half uur een tegentreffer bespaard. Florentino Luís werkte in kansrijke positie naast en Meijer haalde een inzet van Mário van de lijn. In de 38e minuut brak het Brugse verzet alsnog. Silva bleef ijzig kalm in het strafschopgebied en werkte de bal met de buitenkant van zijn voet binnen.

Voor Brugge viel er toen al weinig eer meer te behalen. Ook Lang kon de Belgen niet inspireren. Op slag van rust viel de 2-0 na weer een vloeiende Portugese aanval. Ramos omspeelde twee spelers van Club Brugge en haalde onberispelijk uit.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld in Estádio da Luz. Het oppermachtige Benfica vergrootte de marge in de 57e minuut naar drie en opnieuw was het Ramos die scoorde. De Portugees werkte een harde voorzet van Álex Grimaldo binnen. Het werd daarna alleen maar pijnlijker voor het kansloze Club Brugge van trainer Scott Parker, wiens positie verder onder druk komt te staan.