Pascal Jansen vol lof over AZ na zege op Lazio: 'Dit geeft enorm veel voldoening'

AZ-coach Pascal Jansen is lovend over het spel van zijn ploeg na de zege op Lazio in de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders wonnen dinsdag verrassend met 1-2 in Rome.

"Dit geeft enorm veel voldoening", jubelde Jansen na de wedstrijd bij ESPN. "Vooral als je ziet dat het voor een groot deel gelukt is wat we nastreven. We gaan genieten van dit moment, maar niet te uitbundig."

"We hebben ons op een manier gepresenteerd die AZ-waardig is. We waren vrij behoorlijk aan de bal, maar speelden ook erg goed zonder bal. We hebben een van de betere ploegen in Europa goed onder druk weten te houden."

AZ kwam na achttien minuten wel op achterstand door een doelpunt van Pedro. Op slag van rust tekende Vangelis Pavlidis na een prachtige aanval van de bezoekers voor de 1-1. In de tweede helft zorgde Milos Kerkez voor de winnende treffer.

"In het eerste kwartier dreigde het mis te gaan", erkende Jansen. "Dat kwam ook doordat Pavlidis aanvankelijk te ver weg bleef spelen. Toen hij vaker naar het middenveld zakte, hadden we het beter voor elkaar. Toen kwamen we vaker en langer aan de bal."

'Een groot compliment voor de voorste lijn'

De vijftigjarige coach was vooral te spreken over de aanval van AZ. "Een groot compliment voor de voorste lijn. Ze hebben zo veel energie gelegd in met name het spel zonder bal. Daardoor konden we nog wat jonge gasten brengen."

"We mogen genieten van dit moment", doelde Jansen op de overwinning. "Maar ik heb ook tegen mijn spelers gezegd dat we pas in de rust van achtste finales zijn."

De return tussen AZ en Lazio in de kwartfinales van de Conference League staat volgende week donderdag op het programma in het AFAS Stadion.

