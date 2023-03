AZ wint verrassend bij Lazio en koerst af op kwartfinales Conference League

AZ heeft dinsdagavond grote indruk gemaakt door de uitwedstrijd tegen Lazio in de achtste finales van de Conference League te winnen. De ploeg van trainer Pascal Jansen was in Rome verrassend met 1-2 te sterk voor de nummer drie van de Serie A.

In de eerste helft zag het er niet naar uit dat AZ voor een kleine stunt zou zorgen in Stadio Olimpico. De Alkmaarders kwamen na achttien minuten op achterstand door een doelpunt van Pedro. Vangelis Pavlidis zorgde op slag van rust voor de gelijkmaker en Milos Kerkez schoot AZ in de 62e minuut naar de overwinning.

De return in Alkmaar staat volgende week op het programma. Dan treffen AZ en Lazio elkaar 'gewoon' weer op donderdag. De heenwedstrijd moest op dinsdag worden afgewerkt omdat AS Roma donderdag in de Europa League ook een thuiswedstrijd speelt.

De laatste keer dat AZ de kwartfinales van een Europees toernooi haalde, was in het seizoen 2013/2014. De tweevoudig landskampioen schopte het toen tot de laatste acht in de Europa League. Benfica voorkwam een halvefinaleplaats voor AZ.

Lazio moest het in Rome stellen zonder aanvoerder en topscorer Ciro Immobile, terwijl er met keeper Ivan Provedel, Alessio Romagnoli en Matías Vecino ook vaste basisspelers op de bank begonnen. Bij AZ keerde aanvoerder Jordy Clasie terug in de basis na een duel schorsing in de Eredivisie.

AZ in beginfase niet opgewassen tegen Lazio

AZ had het met Lazio niet getroffen bij de loting voor de achtste finales en al snel werd duidelijk waarom. Lazio, afgelopen vrijdag nog te sterk voor de ongenaakbare Serie A-koploper Napoli, sneed in de eerste minuten verrassend eenvoudig door de Alkmaarse defensie. De beste mogelijkheid was voor Sergej Milinkovic-Savic, die in kansrijke positie naast schoot.

Na wat waarschuwingsschoten kwam AZ in de achttiende minuut toch op achterstand. Voormalig FC Barcelona-aanvaller Pedro stond helemaal vrij en schoot op aangeven van Mattia Zaccagni raak. Amper tien minuten later werd de Spaanse routinier weer gevaarlijk, maar doelman Mathew Ryan bokste zijn volley uit de korte hoek.

Voor Lazio-keeper Luís Maximiano was warm blijven de grootste uitdaging in het eerste half uur. AZ leek te moeten wennen aan het hoge niveau en dook geen enkele keer gevaarlijk in het vijandelijke strafschopgebied op. Dat veranderde een kwartier voor rust. Jesper Karlsson kreeg de bal eindelijk voor en direct werd het gevaarlijk: Sven Mijnans schoot via het lichaam van Danilo Cataldi op de paal.

Effectief AZ doet Lazio met twee oplevingen pijn

Op slag van rust sloeg AZ alsnog op schitterende wijze toe. Na goed voorbereidend werk van Tijjani Reijnders en een voorzet van Karlsson tikte Pavlidis de verrassende gelijkmaker binnen. Het scheelde niets of AZ was alsnog met een achterstand gaan rusten: Milinkovic-Savic raakte van afstand via de vingertoppen van Ryan de lat.

Ook aan het begin van de tweede helft toonde AZ zich uiterst effectief. Terwijl Lazio naar de voorsprong zocht, lag de bal er aan de andere kant in. Opnieuw was de assist van Karlsson. De Zweed bewaarde de rust in het strafschopgebied en gaf de bal aan de mee opgekomen linksback Milos Kerkez, die Maximiano met een puntertje klopte.