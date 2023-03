Weghorst na ophef over aantikken Liverpool-logo: 'Ik wilde Virgil opnaaien'

Wout Weghorst heeft dinsdagavond gereageerd op de ophef die is ontstaan vanwege een filmpje dat rondgaat op sociale media. Op die beelden is te zien dat de spits van Manchester United vlak voor het desastreus verlopen duel met Liverpool (7-0-verlies) in de catacomben het logo van 'The Reds' aantikt.

Meerdere spelers van Liverpool aaiden zondag voor de wedstrijd kort het logo van hun club. Het bord, met daarop de tekst 'This is Anfield', hangt aan de muur in de catacomben. Weghorst was de enige speler van Manchester United die dat deed, vlak na landgenoot en Liverpool-verdediger Virgil van Dijk.

Het filmpje dook pas na de wedstrijd op. Vanwege de blamage op Anfield - rivaal Liverpool bezorgde United de grootste Premier League-nederlaag in de clubhistorie - schoten de beelden Manchester United-supporters in het verkeerde keelgat.

"Normaal gesproken reageer ik nooit op verhalen in de media, maar dit keer vind ik het wel de moeite waard", schrijft Weghorst dinsdag in een verklaring op Instagram. "Virgil vertelde me bij Oranje een keer dat hij altijd dat logo aanraakt. Ik wilde alleen maar voorkomen dat hem dat zou lukken en hem een beetje opnaaien."

'Mijn toewijding kan nooit in twijfel worden getrokken'

Weghorst vindt het pijnlijk dat hij uitgerekend bij zijn eigen supporters in een kwaad daglicht is komen te staan. De van Burnley gehuurde spits maakte in januari zijn droomtransfer naar het Manchester United van trainer Erik ten Hag, waarmee hij ruim een week geleden nog als basisspeler de League Cup won.

"Als kind was ik altijd supporter van FC Twente, en als trotse speler van Manchester United geef ik alles voor deze club, daar mag niet aan getwijfeld worden. Zondag was een verschrikkelijke dag voor ons allemaal. We zullen ons hiervoor revancheren en onze doelen voor dit seizoen bereiken", schrijft Weghorst.