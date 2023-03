Bayern heeft plan om Mbappé af te stoppen: 'Dan zullen we hem weinig zien'

Bayern München heeft een plan bedacht om Kylian Mbappé woensdag af te stoppen in de return tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. De Duitsers vrezen wel voor de Franse sterspeler.

"Hij is een fantastische aanvaller", blikte Thomas Müller dinsdag op een persconferentie vooruit op de kraker. "Maar wij hebben de eerste wedstrijd in Parijs met 1-0 gewonnen. Volgens mij zijn we daardoor wel in het voordeel."

De aanvaller van Bayern reageerde daarmee op een uitspraak van Mbappé na de heenwedstrijd tegen PSG. De Fransman zei dat zijn ploeg ondanks de nederlaag in Parijs (0-1) nog altijd favoriet is om de kwartfinales te bereiken.

Maar volgens Müller heeft Bayern een plan om Mbappé af te stoppen. "Ik snap wel dat Kylian veel zelfvertrouwen heeft. Maar als ons plan werkt, dan zullen we hem weinig zien tijdens de wedstrijd."

'We willen niet alleen verdedigen, maar ook zelf doelpunten maken'

PSG moet het woensdag wel zonder Neymar stellen. De Braziliaan moet een enkeloperatie ondergaan en is daardoor drie tot vier maanden uitgeschakeld. Dat betekent dat hij de rest van het seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt.

Volgens Bayern-trainer Julian Nagelsmann verandert er weinig door de afwezigheid van Neymar. "Dat Mbappé vanaf het begin speelt, verandert wat", zei de Duitser. "Hij is een van de beste aanvallers ter wereld en heeft ongelooflijke wapens. We kunnen hem niet elke keer afstoppen en zullen dingen collectief moeten oplossen."

De 24-jarige Mbappé kwam in de heenwedstrijd tegen Bayern vanwege een blessure alleen als invaller in actie. Woensdag zal de topscorer aller tijden van PSG wel vanaf het eerste fluitsignaal meedoen in München.

Nagelsmann heeft in ieder geval een plan om het Mbappé en PSG moeilijk te maken. "We moeten ervoor zorgen dat Mbappé en Lionel Messi zo weinig mogelijk aan de bal komen. We willen niet alleen verdedigen, maar ook zelf doelpunten maken."