Aanvoerder Clasie terug in basis AZ, Goes maakt tegen Lazio debuut in Europa

AZ begint dinsdagavond met Jordy Clasie aan het uitduel met Lazio in de achtste finales van de Conference League. De 31-jarige middenvelder keert in Rome terug van een schorsing.

Clasie kreeg onlangs zijn vijfde gele kaart van het Eredivisie-seizoen en was daardoor geschorst voor de uitwedstrijd tegen Vitesse (0-1-winst) van afgelopen vrijdag. Hij werd in Arnhem vervangen door Djordje Mihailovic, die in Rome weer op de bank zit.

Trainer Pascal Jansen kiest verder voor zijn gebruikelijke basiself. De achttienjarige Wouter Goes speelt tegen Lazio de eerste Europese wedstrijd in zijn carrière. Voor de winterstop behoorde de centrale verdediger nog niet tot de hoofdmacht van AZ.

Bij Lazio, de huidige nummer drie van de Serie A, schittert aanvoerder en topscorer Ciro Immobile definitief door afwezigheid. De routinier heeft een spierblessure. De 33-jarige Immobile wordt in de punt van de aanval vervangen door Felipe Anderson, die normaal gesproken de rechtsbuiten is bij Lazio.

De eerste wedstrijd tussen Lazio en AZ in de achtste finales van de Conference League begint om 18.45 uur in Stadio Olimpico. De return is op donderdag 16 maart in Alkmaar. De heenwedstrijd wordt al op dinsdag gespeeld, omdat AS Roma donderdag in de Europa League ook thuis speelt.