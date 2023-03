Manager Conte keert in Champions League definitief terug op bank bij Spurs

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Manager Antonio Conte keert woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan terug op de bank bij Tottenham Hotspur. De 53-jarige Italiaan ontbrak de afgelopen weken vanwege de nasleep van een galblaasoperatie.

De trainer van de Spurs werd op 1 februari geopereerd en stond een week later alweer op het trainingsveld. Na de eerste wedstrijd tegen AC Milan (1-0-verlies) op 14 februari, waar hij alweer op de bank zat, kreeg Conte het advies van de dokters om meer tijd te nemen voor zijn herstel.

Conte ontbrak daarna vier duels op de bank en liet het werk over aan zijn assistent Cristian Stellini. Onder diens leiding won Tottenham in de Engelse competitie met 2-0 van zowel West Ham United als Chelsea, maar daarna verloor de club met 1-0 van Sheffield United (in de FA Cup) en Wolverhampton Wanderers.