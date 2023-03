FIFA steunt PSV-perschef Slegers en roept op tot bloed- en stamceldonatie

Delen via E-mail

De FIFA heeft dinsdag steun betuigd aan de ongeneeslijk zieke PSV-perschef Thijs Slegers. Net als Slegers roept de wereldvoetbalbond Nederlanders op bloed- of stamceldonor te worden.

"Uiteraard sluiten wij ons aan bij alle uitingen van steun en medeleven voor Thijs Slegers, zijn familie en al zijn dierbaren", schrijft de FIFA. "Woont u in Nederland, overweeg dan alstublieft om stamcel- of bloeddonor te worden. U kunt zich aanmelden bij Matchis of Sanquin en helpen om Thijs blij te maken."