Vitesse en eigenaar GelreDome opnieuw tegenover elkaar in rechtbank

Vitesse zet de juridische strijd met eigenaar Nedstede van stadion GelreDome door. Beide partijen liggen met elkaar in de clinch over de huursom van het stadion en treffen elkaar deze week opnieuw in de rechtbank.

Vorige week verloor Vitesse een kort geding over gebruik van het stadion, waardoor de proflicentie van de Eredivisie-club in gevaar is gekomen. Vitesse heeft de huur van het GelreDome opgezegd, omdat het de huursom van 2 miljoen euro per jaar te hoog vindt.

Het huidige contract loopt eind september af. Vastgoedbedrijf Nedstede vindt de door Vitesse voorgestelde huursom van ongeveer een half miljoen euro voor de komende twintig jaar veel te laag. Daardoor is een impasse ontstaan.

Vitesse spande eerder al een bodemprocedure aan tegen Nedstede, het bedrijf van miljonair Michael van de Kuit. Die procedure draait om de vraag of de Arnhemse club een eeuwigdurend speelrecht in het stadion heeft.

'GelreDome kan zonder Vitesse, andersom niet'

Van de Kuit heeft naar eigen zeggen de directie van Vitesse eind vorige week, na het kort geding, verzocht in gesprek te gaan. Verder stelde hij voor de bodemprocedure op te schorten.

De voetbalclub wees het voorstel af. Vitesse treft Nedstede komende donderdag en volgende week dinsdag in de rechtbank in Arnhem voor twee zittingen.

"Na de vingerwijzing van de rechter heb ik aan Vitesse voorgesteld om de komende vier weken te gebruiken om te kijken of we samen een oplossing kunnen vinden, zonder de druk van de rechtszaak", zegt Van de Kuit. "Het was van mijn kant een handreiking om samen aan tafel te gaan zitten. Maar Vitesse wil niet meebuigen."