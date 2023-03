UEFA geeft alle 19.618 Liverpool-fans geld terug wegens chaos bij CL-finale

Delen via E-mail

De UEFA vergoedt de kaartjes van alle 19.618 Liverpool-supporters die vorig jaar naar Parijs waren afgereisd voor de veelbesproken Champions League-finale tegen Real Madrid. Duizenden Engelse fans kwamen toen het stadion niet in.

Het weigeren van de Liverpool-supporters leidde tot chaos bij de poorten van het Stade de France. Sommige fans probeerden over de hekken te klimmen om de finale niet te missen.

De Franse politie gebruikte traangas om de Engelse fans buiten de stadionpoorten te houden. Veel onschuldige mensen waren daar de dupe van. Volgens de UEFA ontstond het probleem doordat er valse kaarten in omloop waren.

Onafhankelijke onderzoekers hebben geconcludeerd dat de UEFA nalatig is geweest op het gebied van veiligheid en dat de Franse politie zich buitensporig heeft gedragen. Dat had kunnen uitmonden in een grote ramp. Maar doordat de meeste Liverpool-fans rustig bleven, bleef een dergelijke ramp uit.