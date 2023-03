Spakenburg krijgt van gemeente toestemming om thuis tegen PSV te spelen

De gemeente Bunschoten heeft amateurclub Spakenburg dinsdag toestemming gegeven om de halve finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi tegen PSV op het eigen sportpark De Westmaat te spelen. Volgens de gemeente wordt het duel op dinsdag 4 april om 20.00 uur afgewerkt.

Spakenburg bereikte heel verrassend de laatste vier in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Chris de Graaf, die uitkomt in de Tweede Divisie, schakelde al twee Eredivisie-clubs uit. Spakenburg won in de tweede ronde met 2-3 bij FC Groningen en zegevierde vorige week in De Galgenwaard tegen FC Utrecht met 1-4.