Jonk en FC Volendam-bestuur tekenen bij en geven machtsstrijd nieuwe wending

FC Volendam-trainer Wim Jonk heeft zijn aflopende contract dinsdag met drie jaar verlengd. Ook voorzitter Jan Smit, twee bestuursleden, vier directeuren en drie stafleden hebben bijgetekend. Ze buigen daarmee niet voor de bestuurlijke crisis bij de Eredivisionist.

De 56-jarige Jonk is in Volendam onderdeel van een machtsstrijd, waarin hij samen met voorzitter Smit, beoogd vicevoorzitter Keje Molenaar en de directie tegenover de raad van commissarissen (rvc) staat. De rvc vindt dat Jonk en de zijnen te veel macht hebben.

De vele contractverlengingen vormen een nieuwe wending in de bestuurschaos. Volgens NH Nieuws komen de rvc-leden later op de dag bijeen en kunnen ze ervoor kiezen het bestuur weg te sturen.

"Deze club is niet van de commissarissen of van wie dan ook. We werken samen met de directie en het bestuur en daarmee vormen we één blok dat het beste voorheeft met FC Volendam", zei Jonk eerder op dinsdag tegen De Telegraaf over zijn contractverlenging.