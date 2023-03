ADO lijkt periodetitel te kunnen vergeten na ruime nederlaag tegen Heracles

ADO Den Haag heeft maandag slechte zaken gedaan in de strijd om de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Heracles Almelo was in het Bingoal Stadion met 0-3 te sterk voor de ploeg van coach Dick Advocaat.

ADO, dat bij een zege ten koste van Almere City de koppositie in de periode had kunnen heroveren, kwam in de elfde minuut al op achterstand door een doelpunt van Nikolai Laursen. De 25-jarige Deen zette de bezoekers met een rake kopbal op 0-1.

Vlak voor rust verdubbelde Justin Hoogma de score. Na een blunder van ADO-doelman Sonny Stevens, die een makkelijk voorzet uit zijn handen liet glippen, schoof de Heracles-verdediger de bal van dichtbij binnen. Na rust zorgde Ismail Azzaoui in de 83e minuut voor de beslissende treffer.

Na de pijnlijke nederlaag staat ADO in de derde periode op twee punten achterstand van koploper Almere City. NAC, dat met 1-2 won van Jong PSV, ging voorbij ADO in de periodestand. PEC Zwolle blijft tweede, maar heeft al een periodetitel op zak.

De negende en laatste speelronde staat vrijdag op het programma. Almere City sluit de periode dan af met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht. ADO gaat op bezoek bij TOP Oss en NAC ontvangt MVV.

Stand in de derde periode (9 speelronden) Almere City 8-17 (+5) PEC Zwolle 8-16 (+21) NAC Breda 8-16 (+5) ADO Den Haag 8-15 (+2)

Willem II geeft voorsprong weg bij Jong AZ

Willem II liet zich op bezoek bij Jong AZ in de extra tijd verrassen: 2-2. Willem II-aanvaller Elton Kabangu opende in de zevende minuut de score met een prachtig schot met links.

Na een overtreding op Willem II-spits Jizz Hornkamp belandde de bal op de stip, waarna hij de strafschop zelf benutte. Niet veel later ontving Hornkamp een gele kaart, waardoor hij de topper van vrijdag tegen koploper PEC mist.

Tien minuten na rust deed Jong AZ iets terug via invaller Jurre van Aken, die van ruim 16 meter binnenschoot. Vlak voor het laatste fluitsignaal schoot invaller Jayden Addai de gelijkmaker binnen.

Verder was De Graafschap in eigen huis met 2-0 te sterk voor Helmond Sport. Roda JC versloeg Jong Utrecht met 1-3. TOP Oss won bij Jong Ajax (1-2).