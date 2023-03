Clasie wil vooral genieten van duel met Lazio: 'Denk dat zij favoriet zijn'

Volgens AZ-middenvelder Jordy Clasie begint Lazio als favoriet aan de wedstrijd tegen zijn ploeg. Beide teams staan dinsdagavond in Rome tegenover elkaar in de achtste finales van de Conference League.

"We moeten proberen onszelf te zijn en ervan te gaan genieten", zei Clasie maandag op een persconferentie. "Ik denk dat zij de favoriet zijn. In de wedstrijd moeten we situaties herkennen en lezen. Wanneer is het handig om aan te vallen? En wanneer is het handig om in te zakken? Die momenten moeten we goed uitkiezen."

Lazio won vrijdag met 1-0 bij koploper Napoli en staat in de Serie A op de derde plaats. "Vanwege mijn schorsing heb ik vrijdag het laatste half uur van die wedstrijd gezien. Een mooie overwinning voor ze. Napoli is een van de betere ploegen van Europa, dus daar winnen is een fantastisch resultaat", aldus Clasie.

"Napoli was de bovenliggende partij, maar Lazio is een heel volwassen ploeg met veel individuele kwaliteiten waarmee ze wedstrijden kunnen beslissen. In Italië heb je veel ploegen met ervaren jongens. In Nederland is dat niet zo. We leiden vooral talenten op. Qua ervaring hebben ze bepaalde spelers die de ploeg op sleeptouw nemen."

AZ-trainer Pascal Jansen gaat uit van de eigen kracht van AZ tegen Lazio. Foto: Pro

Trainer Jansen wil zich niet te veel aanpassen aan Lazio

AZ-trainer Pascal gaf later op de persconferentie aan dat hij niet van plan is om zijn ploeg erg aan te passen aan Lazio. "Uiteraard hebben we onze ideeën voor morgen, maar we hebben ook onze eigen identiteit", zei hij.

"Ik heb de wedstrijd tegen Sampdoria live gezien in het stadion en de wedstrijd tegen Napoli met veel belangstelling bekeken op televisie. We zien ook wel degelijk de zwaktes van Lazio en die gaan we morgen proberen te benutten. De waarheid ligt altijd op het veld."