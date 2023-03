Neymar dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie door enkeloperatie

Delen via E-mail

Neymar komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie voor Paris Saint-Germain, zo meldt de Franse club maandag. De Braziliaanse aanvaller moet een enkeloperatie ondergaan en is drie tot vier maanden uit de roulatie.

De 31-jarige Neymar raakte twee weken geleden geblesseerd in het thuisduel met Lille OSC (4-3). De sterspeler van de Parijzenaars werd met een verstuikte enkel per brancard van het veld gedragen.

De medische staf van Paris Saint-Germain heeft na de enkelblessure besloten om Neymar te opereren. "Experts bevelen een operatie aan om een groot risico op herhaling te voorkomen", meldt de club in een verklaring. Neymar gaat deze week onder het mes in Doha.

De Franse competitie loopt door tot het eerste weekend van juni, waarna de Champions League-finale een week later op het programma staat. Het lijkt erop dat Neymar dit seizoen dus niet meer in actie komt voor PSG.

Paris Saint-Germain staat woensdag om 21.00 uur in de achtste finales van de Champions League tegenover Bayern München. De Fransen moeten in München een 1-0-achterstand uit de heenwedstrijd ongedaan maken om zicht te houden op de eerste eindzege in het miljoenenbal.