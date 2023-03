Lazio-coach Sarri looft Nederlands voetbal: 'Vind alleen Feyenoord-fans niet leuk'

Lazio-coach Maurizio Sarri heeft maandag uitgehaald naar de aanhang van Feyenoord op een persconferentie in aanloop naar het Conference League-duel van dinsdag met AZ. De excentrieke Italiaan is lyrisch over het Nederlandse voetbal, maar hekelt de fans van de Rotterdamse club.

"Nederland heeft altijd goede teams met goede vleugelspelers gehad", vertelde Sarri volgens AD en VI op de persconferentie in Rome. "Het enige wat ik niet leuk vind aan het Nederlandse voetbal, zijn de supporters van Feyenoord."

Daarmee doelde Sarri op een uitwedstrijd in De Kuip eind vorig jaar. Feyenoord won toen met 1-0 waardoor de Italiaanse ploeg veroordeeld was tot een tussenronde in de Conference League. Tijdens die wedstrijd in Rotterdam werd Sarri meerdere keren bekogeld met bekers bier vanaf de tribune.

Afgezien van de sneer naar Feyenoord was Sarri lovend over het Nederlands voetbal en AZ in het bijzonder. "Ze spelen in een competitie van een heel hoog niveau. Zo groot is het verschil met Italië niet. Ik denk dat de Nederlandse competitie gelijkwaardig is", zei Sarri.

"Als je tegen Ajax loot, denk je automatisch dat je een moeilijke tegenstander hebt geloot, terwijl dat bij AZ misschien minder is. Maar ze staan in de competitie maar vlak achter Ajax, dus we mogen ze zeker niet onderschatten. We zullen op mentaal en technisch vlak op de proef worden gesteld."

Het achtstefinaleduel tussen Lazio en AZ begint dinsdag om 18.45 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg.