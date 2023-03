'Missie extra Champions League-ticket' kan al over negen dagen volbracht zijn. Nederland jaagt de komende weken met AZ en Feyenoord op de punten die de zesde plek op de coëfficiëntenlijst veiligstellen. Hoe ziet de situatie eruit bij aanvang van deze Europese week?

De oogsttijd nadert. Alleen een Portugese zegereeks in combinatie met een Nederlands drama kan de Eredivisie nog van de zesde plaats in de coëfficiëntencyclus 2018-2023 afhouden. Als nummer zes van de UEFA-lijst mag de Eredivisie dan in het seizoen 2024/2025 drie teams leveren aan de Champions League: twee in het hoofdtoernooi en één in de voorronde.

Ondanks de eliminatie van Ajax en PSV in de tussenronde van de Europa League is het normaal gesproken niet de vraag óf, maar wanneer Nederland zeker is van de zesde plek. Met AZ - dat dinsdag op bezoek gaat bij Lazio in de achtste finales van de Conference League - en Feyenoord - dat donderdag het heenduel afwerkt met Shakhtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League - kan Nederland deze week prima zakendoen. De voorsprong op Portugal bedraagt liefst 2,584 punten, terwijl het Europese seizoen langzaam op zijn einde loopt.

Snel inlopen voor de Zuid-Europeanen zit er niet in, aangezien zij voor elke zege slechts 0,33 punten krijgen en 0,17 punten in de wacht slepen bij een gelijkspel. Voor de Eredivisie liggen deze waarden iets hoger: 0,40 punten voor een overwinning en 0,20 punten voor een remise. Dat verschil wordt veroorzaakt door de grotere Portugese delegatie bij de start van het seizoen: zes teams, tegenover vijf uit Nederland. De Portugese Primeira Liga moet daardoor elke score door zes delen en de Eredivisie slechts door vijf.

UEFA-coëfficiëntenlijst, cyclus 2018-2023 1. Engeland - 103,855

2. Spanje - 89,712

3. Duitsland - 80,606

4. Italië - 74,354

5. Frankrijk - 60,331

6. Nederland - 57,300

7. Portugal - 54,716

8. België - 39,400

9. Schotland - 36,400

10. Oostenrijk - 34,000

Portugal heeft nog drie teams over

Van de zes troeven waarmee Portugal het seizoen inzette, zijn er nog drie over: Benfica (Champions League), FC Porto (Champions League) en Sporting CP (Europa League). Benfica verdedigt dinsdag in de achtste finales tegen Club Brugge een 2-0-voorsprong, terwijl FC Porto volgende week dinsdag probeert de 1-0-nederlaag uit het heenduel met Internazionale weg te poetsen. Sporting CP is in de achtste finales van de Europa League gekoppeld aan Premier League-koploper Arsenal; de heenwedstrijd in dat tweeluik is donderdagavond.

Maximaal kan Portugal, als we ook de bonuspunten meerekenen, nog 45 punten pakken, oftewel 7,5 punten voor het coëfficiënt. Dat is het geval als Benfica en FC Porto vanaf nu alles winnen en elkaar tegenkomen in de Champions League-finale én Sporting CP de Europa League wint met vanaf nu louter overwinningen.

Voor de Eredivisie zijn er nog maximaal 33 punten te verdienen, wat neerkomt op 6,6 punten voor het coëfficiënt. Met AZ en Feyenoord heeft Nederland nog maar twee ijzers in het vuur. Het voordeel - voor de coëfficiëntenlijst - is wel dat zij beide niet op het hoogste niveau actief zijn.

In een ideaal en niet onrealistisch scenario valt volgende week het doek voor zowel FC Porto als Sporting CP, waardoor Portugal met alleen Benfica het kwartfinalestadium ingaat. Zelfs als Nederland dan zowel AZ als Feyenoord ziet afhaken, kan het praktisch niet meer misgaan.

Benfica kan vanaf de kwartfinales nog maar maximaal twaalf punten veroveren, oftewel twee punten voor het Portugese coëfficiënt. Als Nederland volgende week donderdag bij een eliminatie van zowel FC Porto als Sporting CP meer dan twee punten voorstaat (nu is dat dus meer dan 2,584 punten), is de zesde plek veiliggesteld.

Een doemscenario is als Portugal meerdere troeven overhoudt en zowel AZ als Feyenoord wordt uitgeschakeld. Als je als land geen tegenzet kunt doen, kan ook een voorsprong van 2,584 punten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Wel is het prettig dat Benfica en FC Porto vanaf de kwartfinales naar alle waarschijnlijkheid alleen zwaargewichten tegenkomen in de Champions League.

Tickets plek zes Nummer 1 en 2: Groepsfase Champions League

Nummer 3: Voorronde Champions League

Bekerwinnaar: Groepsfase Europa League

Nummer 4 en 5: Voorronde Conference League

Tickets plek zeven Nummer 1: Groepsfase Champions League

Nummer 2: Voorronde Champions League

Bekerwinnaar: Play-offs Europa League

Nummer 3 en 4: Voorronde Conference League

In de praktijk schuiven tickets vaak door, bijvoorbeeld als de landskampioen ook beslag legt op de beker.

Nederland lijkt over zijn hoogtepunt heen

Houdt Nederland minimaal één club over, dan vallen de puzzelstukjes waarschijnlijk in april in elkaar, als dat volgende week donderdag nog niet gebeurt. Zelfs als vanaf dan alles misgaat, moet Portugal uitzonderlijk presteren om nog voor een wisseling van de wacht te zorgen.

Een kanttekening is wel dat Nederland zijn coëfficiëntenpiek lijkt te hebben bereikt. Op basis van de resultaten in alleen deze jaargang staat de Eredivisie slechts negende, al is de achterstand op nummer acht Portugal bescheiden. Mede daardoor is een aanval op de vijfde plek die Frankrijk inneemt weinig realistisch.

Maar met een zesde plaats zou Nederland al de kroon zetten op een ongekende coëfficiëntencomeback. Nog maar vijf jaar geleden moest kampioen PSV deelnemen aan de voorronde van de Champions League. Het dramatische scenario dat meerdere Nederlandse teams zouden moeten instromen op een moment dat de helft van het land nog op vakantie is, stond op het punt uit te komen. Een lustrum later en de Eredivisie klopt op de poort van de coëfficiëntenhemel. Het aftellen is begonnen.

