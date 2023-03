Lazio mist aanvoerder en topscorer Immobile tegen AZ in Conference League

AZ hoeft dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Lazio geen rekening met aanvoerder Ciro Immobile te houden. De spits is niet fit genoeg voor het eerste achtstefinaleduel in de Conference League.

"Uit onderzoek is gebleken dat Ciro een lichte spierblessure heeft", zei trainer Maurizio Sarri maandag op zijn persconferentie. "Ik spreek de dokter in de komende uren nog. Ciro is na zijn enkelblessure van vorig jaar nooit helemaal fit geweest. De klachten spelen soms weer op na een paar wedstrijden."

De 33-jarige Immobile is niet alleen de aanvoerder, maar ook de topscorer van Lazio dit seizoen. De 55-voudig international van Italië scoorde elf keer in 27 officiële wedstrijden. Hij stond dit seizoen al meerdere wedstrijden aan de kant vanwege spierblessures.

Het is niet duidelijk hoelang Immobile moet revalideren en of hij volgende week ook de return in Alkmaar moet missen. Hij wordt in de punt van de voorhoede waarschijnlijk vervangen door Felipe Anderson, die vaak als rechtsbuiten staat geposteerd.

Maurizio Sarri blikte maandag vooruit op het Conference League-duel met AZ. Foto: Getty Images

'Overwinning op Napoli kan gevaar zijn voor ons'

Lazio leeft ondanks het gemis van Immobile met vertrouwen toe naar de eerste ontmoeting met AZ. De Romeinen boekten afgelopen vrijdag een verrassende zege op koploper Napoli, dat pas de tweede nederlaag van het seizoen leed in de Serie A.

"De overwinning in Napels is een gevaar voor ons", vindt Sarri, die AZ een "sterk en dynamisch team" noemde. "Na onze overwinning op AC Milan (4-0, red.) konden we dat niveau niet vasthouden. Maar er zijn ook dingen ten positieve veranderd. Defensief zijn we beter en het hele team is gegroeid."

Het is niet de eerste keer dit Europese seizoen dat Lazio een Nederlandse club treft. De nummer drie van de Serie A zat in de groepsfase van de Europa League in een poule met Feyenoord. Lazio won thuis met 4-2 van de Rotterdammers en ging in De Kuip met 1-0 onderuit. De Italianen pakten net als groepswinnaar Feyenoord acht punten, maar eindigden op doelsaldo als derde.