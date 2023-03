WK-gastlanden willen dat FIFA afziet van beruchte sponsordeal met Visit Saudi

Australië en Nieuw-Zeeland, gastlanden van het WK voor vrouwen van komende zomer, hebben de FIFA gevraagd af te zien van de op handen zijnde sponsordeal met Visit Saudi. Onder anderen Vivianne Miedema haalde al fors uit naar de wereldvoetbalbond vanwege de voorgenomen samenwerking met het Saoedische toeristenbureau.

"We hebben het met de overheid en onze commerciële partners uitgebreid over deze kwestie gehad en we zijn het duidelijk eens. Deze overeenkomst is niet in lijn met onze visie voor het toernooi", zegt directeur James Johnson van de Australische voetbalbond, die ook namens de Nieuw-Zeelandse bond spreekt, tegen verschillende media.

De FIFA moet Visit Saudi nog aankondigen als grote sponsor, maar de in januari uitgelekte plannen deden al het nodige stof opwaaien. De lucratieve overeenkomst rond het WK is controversieel, omdat vrouwen in Saoedi-Arabië worden onderdrukt. Ook staan er zware straffen op homoseksualiteit.

Australië en Nieuw-Zeeland waren vorige maand al woedend toen ze geconfronteerd werden met de geruchten in de media over de deal. De gastlanden waren niet op de hoogte van de plannen van de FIFA om een grote sponsorovereenkomst met een Saoedisch bedrijf aan te gaan.

Vivianne Miedema is met stomheid geslagen door het plan van de FIFA om een sponsordeal aan te gaan met een Saoedisch bedrijf. Foto: Getty Images

Miedema: 'Je zou er bijna van in de lach schieten'

De Amerikaanse Alex Morgan sprak zich als eerste boegbeeld uit tegen de plannen, die ze "bizar" noemde. Miedema maakte in haar column in het AD gehakt van de FIFA. "Als het niet zo'n serieuze zaak was, zou je er bijna van in de lach schieten. Zo hypocriet is het", schreef de spits, die het WK door een blessure mist.

Het is nog niet duidelijk of de FIFA vatbaar is voor de massale kritiek en afziet van de deal met Visit Saudi. "Wij zouden ons in ieder geval niet comfortabel voelen bij zo'n samenwerking. Die boodschap blijven wij verspreiden, terwijl we op verdere informatie van de FIFA wachten", zegt Johnson.