Derby tussen NEC en Vitesse voor het eerst sinds rellen in 2021 met uitfans

De Gelderse derby tussen NEC en Vitesse wordt over een maand in Nijmegen mét uitsupporters gespeeld. Na de rellen bij de onderlinge ontmoeting in oktober 2021 werden fans van de bezoekende club bij één derby geweerd.

In januari mocht NEC weer supporters naar Arnhem meenemen voor de onderlinge ontmoeting. Fans van de Nijmegenaren besloten de wedstrijd toen te boycotten, omdat NEC niet het maximale aantal fans mocht meenemen naar het GelreDome.

De beperkende maatregelen werden genomen vanwege de derby in oktober 2021 die volledig uit de hand was gelopen. Supporters van NEC, dat in De Goffert met 0-1 van Vitesse had verloren, zochten buiten het stadion de confrontatie met de politie op. In de aanloop naar die wedstrijd waren er al diverse incidenten tussen beide supportersgroepen.

De laatste twee derby's (zonder uitsupporters) verliepen zonder incidenten. De zogenoemde vierhoek - burgemeester, politie, Openbaar Ministerie (OM) en NEC - durft het daardoor aan om Vitesse volgende maand vijfhonderd supporters te laten meenemen.

"We hebben bewust de keuze gemaakt voor de maximale capaciteit in het bezoekersvak", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. "We hebben er vertrouwen in dat de clubs en supporters van de vorige editie in Nijmegen hebben geleerd."