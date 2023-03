Oranjevrouwen oefenen in aanloop naar WK tegen EK-finalist Duitsland

De Oranjevrouwen spelen op 7 april een oefenwedstrijd tegen topland Duitsland. Het duel met de nummer twee van de FIFA-ranglijst en de verliezend finalist van het afgelopen EK wordt in het stadion van Fortuna Sittard afgewerkt.

De wedstrijd tegen Duitsland is voor Nederland onderdeel van de voorbereiding op het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Het was al bekend dat Oranje vier dagen later, op 11 april, op Het Kasteel tegen Polen oefent.

Het Duitse elftal is er net als de Oranjevrouwen bij op het WK. De ploeg van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg stond vorig jaar zomer in de finale van het EK, waarin na verlenging met 2-1 van het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman werd verloren.

Oranje zit op het WK in een groep met Portugal, de Verenigde Staten en Vietnam. De eerste wedstrijd is op zondag 23 juli tegen Portugal. Tweevoudig wereldkampioen Duitsland treft Marokko, Colombia en Zuid-Korea in de poulefase.

Het Nederland van bondscoach Andries Jonker begon de WK-voorbereiding vorige maand met twee oefenwedstrijden tegen Oostenrijk. De eerste ontmoeting werd met 2-1 verloren, waarna een 4-0-zege volgde.