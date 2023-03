Alderweireld (34) stopt als international om meer tijd aan gezin te besteden

Toby Alderweireld heeft per direct een punt achter zijn interlandloopbaan gezet. De 34-jarige verdediger van Royal Antwerp FC wil zich volledig op zijn clubcarrière en zijn gezin focussen.

"Ik heb lang met mijn gezin gesproken en ik voel dat het tijd is om te stoppen", zegt Alderweireld, die in december nog zei dat hij door wilde als international. "Mijn kinderen zijn nu drie en vier jaar. Als ik bij de nationale ploeg ben of langere tijd van huis ben, doet ze dat echt pijn. Dat wil ik niet meer."

In een interlandcarrière van bijna veertien jaar deed Alderweireld mee aan de WK's van 2014, 2018 en 2022 en de EK's van 2016 en 2020. Zijn grootste succes boekte hij op het WK 2018 in Rusland, waar Alderweireld met België als derde eindigde.

Een titel op een eindtoernooi bleef uit voor Alderweireld en de rest van zijn veelgeprezen generatie. Op het WK van eind vorig jaar in Qatar werd België al in de groepsfase uitgeschakeld, waardoor de interlandloopbaan van Alderweireld in mineur eindigde. Zijn laatste optreden was de groepswedstrijd tegen Kroatië.