FC Den Bosch-trainer De Gier moet door 13-0-nederlaag nu al vertrekken

FC Den Bosch heeft vier dagen na de verbijsterende 13-0-nederlaag bij PEC Zwolle besloten trainer Jack de Gier te ontslaan. Hij zou na dit seizoen al vertrekken bij de Keuken Kampioen Divisie-club.

Een maand geleden maakte FC Den Bosch bekend "een andere richting op" te gaan, waarbij er geen plaats meer was voor De Gier. De 54-jarige coach moet na de oorwassing in Zwolle dus nu al vertrekken.

De relatie tussen De Gier en FC Den Bosch was sinds het nieuws in februari vertroebeld, zegt technisch manager Yousuf Sajjad. "Jack had in december duidelijkheid moeten krijgen over zijn toekomst. Dat is niet gebeurd, waardoor er ruis op de lijn is ontstaan", vertelt hij.

"Toen wij hem in februari alsnog moesten doorgeven dat we na dit seizoen niet met hem door zouden gaan, viel dat rauw op zijn dak. We hoopten oprecht dat we desondanks samen konden blijven werken aan een goed slotakkoord van het seizoen. Helaas zijn we in die gezamenlijke missie niet geslaagd."

De cijfers die het lot van Jack de Gier bij FC Den Bosch bezegelden. Foto: Pro Shots

'We moeten door het oog van de storm'

Volgens Sajjad moeten er "structureel zaken veranderen" bij FC Den Bosch. "We menen ook te weten wat die zaken zijn. Verandering kost tijd. Eerst zullen we door het oog van de storm moeten. Het resultaat op vrijdag overtrof onze verwachtingen in negatieve zin."

De monsternederlaag van FC Den Bosch in Zwolle was de grootste uitslag op het tweede Nederlandse niveau ooit. Daarnaast evenaarde PEC de grootste overwinning in het betaalde voetbal.