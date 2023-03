Engelse media prijzen excellerende Gakpo: 'Hij liet zien waarom hij zo gewild was'

De Engelse media zijn lovend over Cody Gakpo, die zondag een glansrol vervulde tijdens de 7-0-overwinning van Liverpool op Manchester United. Tegelijkertijd wordt er hard geoordeeld over de ontwikkeling van United onder Erik ten Hag.

Gakpo opende op Anfield de score met een mooi schot en tekende met een fraai wippertje voor de 3-0. De Oranje-international lijkt eindelijk los sinds hij afgelopen winter overkwam van PSV.

"Hij liet zien waarom Liverpool én United hem zo graag wilden hebben. Samen met Darwin Núñez en Mohamed Salah heeft Liverpool weer een dreigende aanval in wording", schrijft de BBC over Gakpo.

Ook The Guardian is te spreken over de inbreng van de Oranje-international in de aanvalslinie van Liverpool. "Er was een chemie die we dit seizoen nog niet zagen. Voor het eerst kreeg je het gevoel dat een aanval met Salah, Núñez en Gakpo toekomst heeft."

'Dit roept veel vragen op over Uniteds progressie'

Over het spel van Ten Hags United is The Guardian een stuk minder te spreken. "De manier waarop de goals vielen en het gebrek aan professionaliteit in het laatste half uur waren schokkend."

"De cultuur op Old Trafford is misschien niet zo veranderd als Manchester wilde geloven. En Liverpool is op zijn beurt wellicht niet zover weggezakt als het dacht. Dit zou zomaar het begin kunnen zijn van een nieuwe succesploeg."

Ook Daily Mail is kritisch op United. "De nederlaag zal niet alle vooruitgang onder Ten Hag tenietdoen, maar het roept wel heel veel vragen op over hoeveel progressie er nu is geboekt. Vooral door de manier waarop er werd verloren."

Liverpool is door de overwinning de nieuwe nummer vijf van de Premier League. Manchester United staat nog altijd derde, met een achterstand van veertien punten op koploper Arsenal.

