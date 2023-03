Heitinga na zakelijke zege Ajax: 'Het zal beter moeten om kampioen te worden'

Ajax-trainer John Heitinga koestert de drie punten na de 1-0-overwinning zondag thuis tegen NEC. Hij vindt wel dat zijn ploeg meer moet leveren om het publiek te vermaken én kampioen te kunnen worden.

"Het zal beter moeten om kampioen te worden", concludeerde Heitinga na afloop in de Johan Cruijff ArenA voor de camera van de NOS. "Maar in deze fase van de competitie is het vooral belangrijk dat we weer gewonnen hebben."

Door de overwinning verkleinde Ajax het gat met koploper Feyenoord, die zaterdag met 1-0 won van FC Groningen, weer tot drie punten. "We houden de druk erop. Maar we komen van ver", zei Heitinga, die sinds zijn aanstelling alle zes Eredivisie-wedstrijden met Ajax won. De landskampioen krabbelt zo aardig op na een beroerde eerste seizoenshelft onder Alfred Schreuder.

"Ik zie het vertrouwen langzaamaan terugkeren bij de ploeg. Daardoor kunnen we nu ook lelijke wedstrijden winnen, maar het doel is uiteindelijk wel om meer amusement te bieden."

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 24-55 (+32) Ajax 24-52 (+43) AZ 24-50 (+22) PSV 24-49 (+33) FC Twente 24-41 (+18)

Mohammed Kudus maakte de enige goal van de wedstrijd in de ArenA. Foto: Getty Images

'Soms moet je slim zijn'

Aan de andere kant is Heitinga blij dat Ajax tegen NEC relatief weinig kansen tegen kreeg. De afgelopen weken oogden de Amsterdammers in de omschakeling veel kwetsbaarder.

"We hebben in eerdere wedstrijden vaak veel balbezit gehad, maar dan kon de tegenstander ons wel ineens pijn doen. Nu was dat niet zo. Achterin waren mijn spelers geconcentreerd, ze hebben het plan van NEC onschadelijk gemaakt. Daarom is dit ook een zakelijke overwinning. Soms moet je slim zijn om de punten over de streep te trekken."

De eerstvolgende wedstrijd van Ajax is zondag om 14.30 uur uit tegen sc Heerenveen, terwijl concurrent Feyenoord doordeweeks Europees speelt. De Rotterdammers nemen het donderdag in de achtste finales van de Europa League in Polen op tegen Shakhtar Donetsk.