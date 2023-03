Hekkensluiter Cambuur boekt ruime zege op Go Ahead en nadert FC Groningen

SC Cambuur heeft zondag in de Eredivisie de eerste overwinning in ruim een maand tijd geboekt. De hekkensluiter was in Leeuwarden met 4-1 te sterk voor Go Ahead Eagles en pakte belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.

Michael Breij opende in de dertiende minuut de score voor Cambuur met een hard schot. Daarbij zag Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange er niet heel goed uit.

Uit het niets kwam Go Ahead halverwege de tweede helft op gelijke hoogte via een uithaal van Mats Deijl, maar vlak voor rust keken de Deventenaren opnieuw tegen een achterstand aan. Mimoun Mahi schoot de bal via de paal binnen en maakte zijn eerste goal voor Cambuur.

Vroeg in de tweede helft kwam Cambuur met de schrik vrij toen Isac Lidberg de paal raakte. Aan de andere kant was het enkele minuten later wel raak. Bjørn Johnsen profiteerde daarbij van matig uitverdedigen van Go Ahead.

Een kwartier voor tijd werd de avond nog mooier voor Cambuur. Navarone Foor maakte zijn eerste treffer voor de Friezen, nadat Alex Bangura de bal bij een mooie aanval breed had gelegd.

Ondanks de overwinning blijft Cambuur hekkensluiter in de Eredivisie. Wel heeft de ploeg van coach Sjors Ultee nog maar één punt achterstand op nummer zeventien FC Groningen, dat zaterdag van Feyenoord (1-0) verloor. Go Ahead bezet de twaalfde plaats.