Geblesseerde Miedema ziet Arsenal en Pelova de League Cup veroveren

De vrouwen van Arsenal hebben zondag onder toeziend oog van de geblesseerde Vivianne Miedema de League Cup veroverd. Met Victoria Pelova als invaller wonnen 'The Gunners' de finale tegen Chelsea op het uitverkochte Selhurst Park met 3-1.

Samantha Kerr bracht Chelsea al in de tweede minuut op voorsprong, maar ruim twintig minuten later had Arsenal de achterstand omgebogen via goals van Stina Blackstenius en Kim Little. Door een eigen doelpunt van Niamh Charles stond de eindstand al bij rust op het scorebord.

Pelova, die begin januari Ajax verruilde voor Arsenal, kwam na bijna een uur spelen in het veld. Ruim een half uur later kon ze samen met haar nieuwe teamgenotes feestvieren. Arsenal haalde de League Cup voor de zesde keer binnen en is daarmee de succesvolste club in het Engelse bekertoernooi.

De geblesseerde Miedema liep na afloop ook mee in de ereronde over het veld. De topscorer van Arsenal en Oranje is aan het revalideren van een zware knieblessure, maar kwam haar teamgenotes wel aanmoedigen bij de bekerfinale.

Op Instagram deelde Miedema eerst een afbeelding die Arsenal had gemaakt met foto's van alle speelsters die een bijdrage hebben geleverd aan het winnen van de League Cup, onder wie ook zichzelf. Daarna postte ze een foto van haar linkerbeen op de behandeltafel. "Prioriteiten", schreef Miedema erbij. De spits mist naar alle waarschijnlijkheid het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.

In de Super League staat Arsenal op de vierde plaats achter Manchester United, Manchester City en titelverdediger Chelsea.