Ontgoochelde Ten Hag noemt historische afstraffing tegen Liverpool onacceptabel

Manager Erik ten Hag van Manchester United was totaal niet te spreken over het apathische spel van zijn ploeg in de historische wedstrijd tegen Liverpool. United ging met 7-0 ten onder op Anfield, de grootste competitienederlaag ooit van 'The Red Devils'.

"Dit is een zware dreun", zei Ten Hag na afloop van de afstraffing tegen Viaplay. "Dit had nooit mogen gebeuren en het is ook totaal onnodig. Dit was niet het Manchester United van de laatste weken en maanden. Dat was een zelfbewuste ploeg die goed kan terugvechten, maar dat heb ik vandaag niet gezien."

In de eerste helft leek het helemaal niet op een monsternederlaag uit te draaien voor United en Ten Hag, ondanks dat Cody Gakpo de score opende voor Liverpool. "Het was heel redelijk. We hadden voor kunnen en misschien wel voor moeten staan. We komen achter door een fout, maar dan is er niks aan de hand."

Na rust ging het helemaal mis. In vijf minuten stond United al met 3-0 achter door onder meer een nieuwe goal van Gakpo. "We geven twee goals weg waarbij we de afspraken niet nakomen. Heel ongedisciplineerd. Dan lopen we achter de feiten aan en valt de boel uit elkaar. Ik heb me er ook over verbaasd."

Ten Hag denkt niet aan maatregelen

Ten Hag zinspeelt niet op extra maatregelen na de afstraffing. "Dat zit niet in mijn hoofd. In mijn hoofd zit hoe we deze wedstrijd gaan verwerken. Ik heb mijn zegje gedaan bij de spelers. Ik ben benieuwd naar hun interpretaties."

"Maar we gaan weer verder. We hebben maar een keer verloren. Ja, deze nederlaag is onacceptabel, zeker tegen Liverpool en zeker door de hoogte van de uitslag. Maar uiteindelijk zijn het maar drie punten."

Zo sloeg voor United en Ten Hag de stemming volledig om na de gewonnen League Cup-finale, wat voor de club de eerste prijs sinds 2017 was. "Als je niet alles geeft, kan dit niet gebeuren. Het is goed dat we met de neus op de feiten zijn gedrukt."

Gakpo: 'Heel mooi om in dit duel te scoren'

Voor Gakpo was het een avond om nooit te vergeten, maar de Oranje-international bleef nuchter onder het succes. "We zijn nog niet waar we willen zijn. We hebben nog heel veel om voor te spelen. We moeten niet naar één wedstrijd kijken."

Toch erkende Gakpo ook dat het een bijzondere avond was. "We wisten van tevoren dat het een grote wedstrijd was. Voor ons belangrijker dan normaal omdat we de goede weg waren ingeslagen. We waren nog meer gemotiveerd. Dat het zo loopt is fantastisch. Het is mooi om in zo'n wedstrijd te scoren."