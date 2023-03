Ontketende Gakpo leidt Liverpool naar monsterzege op United van Ten Hag

Cody Gakpo heeft Liverpool zondag in de Premier League aan een monsterzege op Manchester United geholpen. De Oranje-international scoorde op Anfield twee keer in de met 7-0 gewonnen kraker tegen United, dat de grootste nederlaag ooit in de Premier League leed.

Gakpo opende vlak voor rust de score voor Liverpool. De 23-jarige aanvaller kapte een tegenstander uit en krulde de bal prachtig in de rechterhoek.

Vijf minuten na rust zorgde Gakpo bij een razendsnelle counter van Liverpool ook voor de 3-0. Na goed voorbereidend werk van Mohamed Salah wipte de oud-PSV'er de bal over United-doelman David de Gea.

Voor Gakpo waren het zijn derde en vierde doelpunt voor Liverpool. De veertienvoudig international, die in de winterse transferperiode overkwam van PSV, maakte vorige maand zijn eerste twee treffers voor 'The Reds'.

Tussen de twee goals van Gakpo tegen United door tekende Darwin Núñez voor de 2-0. De Uruguayaan kopte raak uit een voorzet van Harvey Elliott.

In het vervolg van de tweede helft werd het nog pijnlijker voor Manchester United en Ten Hag. Mohamed Salah scoorde twee keer, Núñez was nog eenmaal trefzeker en Roberto Firmino zorgde voor de 7-0.

