Hoogspringer Douwe Amels schrijft historie met verrassende titel bij EK indoor

Douwe Amels heeft zondag voor een enorme verrassing gezorgd bij de EK indoor in Istanboel. De Fries veroverde als eerste Nederlander ooit goud bij het hoogspringen.

Eerder op de dag was er bij de vrouwen ook al een Nederlandse medaille bij het hoogspringen. De negentienjarige Britt Weerman pakte verrassend zilver, waarna Amels voor een nog veel grotere stunt zorgde. Het goud van Amels is de eerste Nederlandse hoogspringmedaille op een EK indoor sinds het brons van Ruud Wielart in 1977.

Amels was deze winter tot 2,25 meter gekomen, maar in de Ataköy Arena nam hij daar geen genoegen mee. Eerst ging hij in twee pogingen over 2,26 en vervolgens in één keer over 2,29.