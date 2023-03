Ajax boekt kleine zege op NEC en blijft in spoor van koploper Feyenoord

Ajax heeft zondag een kleine thuisoverwinning geboekt op NEC: 1-0. Mohammed Kudus maakte de goal voor de Amsterdammers, die door de winst in het spoor blijven van koploper Feyenoord.

Het doelpunt van Kudus viel in de tweede helft. Hij liep de bal op aangeven van aanvoerder Dusan Tadic bij de eerste paal binnen. De overwinning was verdiend voor Ajax, dat een overwicht had.

Dankzij de zege is het gat met Feyenoord, dat zaterdag tegen FC Groningen eveneens met 1-0 won, weer teruggebracht tot drie punten. De rivalen treffen elkaar over twee weken in de Johan Cruijff ArenA.

In de komende speelronde gaat Ajax op bezoek bij sc Heerenveen (zondag om 14.30 uur). Feyenoord ontvangt op dezelfde dag om 20.00 uur FC Volendam.

NEC had de laatste drie competitiewedstrijden niet verloren (twee overwinningen, één gelijkspel). De ploeg van trainer Rogier Meijer staat na de nederlaag bij Ajax tiende in de Eredivisie.

Het doelpunt van Mohammed Kudus in beeld. Foto: Pro Shots

Ajax is beter, maar overtuigt niet echt

Zoals verwacht had Ajax, dat zonder de gepasseerde Kenneth Taylor aantrad, de overhand tegen NEC. Al na een paar minuten was Steven Berghuis dicht bij de openingstreffer. De oud-Feyenoorder trof met een mooi schot de lat. Later was Álvarez dicht bij de 1-0 bij een vrije trap.

Toch moest Ajax ook opletten. Zo trof Lasse Schöne uit een vrije trap op een gevaarlijke plek de muur en was het aan Calvin Bassey te danken dat Landry Dimata en Elayis Tavsan niet konden uithalen.

Desondanks bleef de 1-0 dichterbij dan de 0-1. Nog in de eerste helft had NEC-keeper Jasper Cillessen een antwoord op een schot van Steven Bergwijn en waren ook Jurriën Timber en Davy Klaassen gevaarlijk.

In de tweede helft was het wél snel raak. Ajax veroverde de bal op een gevaarlijke positie en uiteindelijk was Kudus het eindstation. De Ghanees maakte op aangeven van Tadic zijn tiende competitietreffer.