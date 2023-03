Barça wint ondanks rode kaart en gemiste penalty, Dumfries van waarde bij Inter

FC Barcelona heeft zondag een benauwde thuiszege geboekt in La Liga. De Catalanen waren ondanks een rode kaart en een gemiste penalty met 1-0 te sterk voor Valencia. In Italië was Denzel Dumfries van waarde bij Internazionale.

Raphinha maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in Camp Nou. De Braziliaan kopte de bal na een kwartier spelen over Valencia-doelman Giorgi Mamardashvili heen, na een prachtige pass van Sergio Busquets.

Vroeg in de tweede helft kreeg Barcelona de uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen. De bal ging op de stip na een handsbal van Valencia-verdediger Hugo Guillamón, maar Ferran Torres schoot de penalty op de paal.

Enkele minuten later kwam Barcelona met tien man te staan door een rode kaart voor Ronald Araújo. De verdediger werd uit het veld gestuurd vanwege het neerhalen van de doorgebroken Hugo Duro.

Barcelona hield ondanks de ondertalsituatie stand en herstelde zich zo van de verrassende nederlaag van vorige week tegen Almería. Frenkie de Jong speelde alleen in de eerste helft mee bij de thuisploeg en Justin Kluivert viel twaalf minuten voor tijd in bij Valencia.

Dankzij de overwinning heeft koploper Barcelona tien punten voorsprong op nummer twee Real Madrid. 'De Koninklijke' gaat later op de dag (21.00 uur) nog op bezoek bij Real Betis. Valencia is aan een teleurstellend seizoen bezig en staat slechts negentiende.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Dumfries belangrijk bij Inter

In Italië deed Dumfries van zich spreken voor Internazionale. De rechtervleugelverdediger gaf een assist in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen laagvlieger Lecce.

Internazionale kwam in de 29e minuut op voorsprong dankzij een prachtige pegel van Henrikh Mkhitaryan. Vervolgens brak het hoogtepunt voor Dumfries aan. Hij zette voor op Lautaro Martínez en die rondde fantastisch af.