Van Nistelrooij trots na langverwachte uitzege PSV: 'We hebben afgezien'

Ruud van Nistelrooij is er trots op dat PSV na vier maanden eindelijk weer een uitoverwinning heeft geboekt in de Eredivisie. Zijn ploeg had het lastig met RKC Waalwijk, maar stapte als winnaar van het veld: 0-1.

De laatste overwinning op vreemde bodem dateerde van 6 november, toen Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 werd verslagen. Sindsdien volgden vier uitduels zonder zege.

"We hebben in fases afgezien en overleefd. Het besef zat in de ploeg dat we móésten. Anders werd het problematisch", zei Van Nistelrooij tegen ESPN over de houding van zijn spelers.

"Dat besef is mooi. Met die basis kun je heel veel bereiken. Het belangrijkste was dat we wilden aanhaken en dat we eindelijk weer een uitwedstrijd zouden winnen. Dat lukte allebei en dat maakt het extra lekker."

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 24-55 (+32) Ajax 24-52 (+43) AZ 24-50 (+22) PSV 24-49 (+33) FC Twente 24-41 (+18)

Johan Bakayoko zorgde met een doeltreffende volley voor de beslissing in Waalwijk. Foto: Pro Shots

'Hebben elkaar erop aangesproken'

Aanvoerder Luuk de Jong, die ploeggenoot Johan Bakayoko het winnende doelpunt zag maken, beaamde dat de uitreeks zonder overwinning een thema was in de spelersgroep van PSV.

"We hebben elkaar erop aangesproken en gezegd dat het anders moest", zei hij. "In de eerste helft zag het er goed uit, met veel energie. Alleen moet je jezelf dan wat meer belonen."

De volgende wedstrijd van PSV is over een week, wanneer SC Cambuur naar het Philips Stadion komt. Weer een week later krijgt de ploeg van Van Nistelrooij tegen Vitesse de kans op een volgende uitoverwinning.