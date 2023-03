Hoofdrol Frimpong bij Leverkusen, Ekkelenkamp en Kerk scoren voor Antwerp

Jeremie Frimpong heeft zondag een opmerkelijke hoofdrol vertolkt bij de ruime zege van Bayer Leverkusen op Hertha BSC (4-1). De Oranjekandidaat scoorde, gaf een assist en viel na een half uur geblesseerd uit. In België waren Jurgen Ekkelenkamp en Gyrano Kerk trefzeker voor Royal Antwerp.

Frimpong begon zijn glansrol met een assist op de 1-0 van Sardar Azmoun, waarna hij voor de zesde keer dit seizoen trefzeker was in de Bundesliga. De rechtervleugelverdediger rondde in de 21e minuut een razendsnelle aanval af.

Niet veel later moest Frimpong noodgedwongen de aftocht blazen. De 22-jarige verdediger, die door bondscoach Ronald Koeman in de voorselectie werd opgenomen, viel uit met een blessure. Het is onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur is.

Timothy Fosu-Mensah kwam binnen de lijnen voor Frimpong en met hem binnen de ploeg liep Bayer Leverkusen uit naar 3-0. De ploeg van invaller Jean-Paul Boëtius deed nog wel wat terug, maar in de slotfase maakte Amine Adli er nog 4-1 van.

Bayer Leverkusen stijgt door de overwinning naar de negende plaats in de Bundesliga. Hertha BSC verkeert nog altijd in degradatiegevaar. De ploeg uit Berlijn staat één punt boven de degradatiestreep in de Bundesliga.

Ekkelenkamp en Kerk leiden Antwerp naar ruime zege

In de Belgische Jupiler Pro League scoorden Ekkelenkamp en Kerk ieder twee keer voor Royal Antwerp tegen KV Mechelen (5-0). Ekkelenkamp maakte de eerste twee doelpunten en zorgde ook voor de assist op de 3-0 van Kerk.

Kerk tekende op aangeven van Vincent Janssen ook voor de 4-0. Daarnaast leverde Kerk de assist op de 5-0 van Michel-Ange Balikwisha. Ekkelenkamp, Kerk en Janssen hadden alle drie een basisplaats. Calvin Stengs werd deze week vader en ontbrak in de selectie van Antwerp.