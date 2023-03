PSV knokt zich langs dapper RKC en wint eindelijk weer buiten Eindhoven

PSV heeft zondag de uitwedstrijd tegen het in vorm verkerende RKC Waalwijk met klein verschil gewonnen. De Brabantse derby werd gekenmerkt door veel kansen aan beide kanten, waarvan er slechts één werd benut: 0-1.

Johan Bakayoko was na ruim een half uur trefzeker met een harde volley. Zijn doelpunt leverde PSV de eerste uitzege in de competitie sinds 6 november op, toen Ajax met 1-2 werd verslagen.

PSV, dat midweeks dankzij een 3-1-zege op ADO Den Haag de halve finales van het bekertoernooi haalde, mag nog altijd hopen op de landstitel. De Eindhovenaren geven als nummer vier zes punten toe op koploper Feyenoord.

Over een week komt SC Cambuur op bezoek voor een wedstrijd in Eredivisie-speelronde 25. Nummer acht RKC, dat slechts twee van de laatste zeven competitieduels heeft verloren, speelt vrijdag uit tegen Go Ahead Eagles.

Het is de vraag of PSV tegen Cambuur kan beschikken over Luuk de Jong. De aanvoerder, die deze week bedankte als Oranje-international, viel aan het begin van de tweede helft uit met een enkelblessure. Hij zei na de wedstrijd dat hij denkt dat het meevalt.

Luuk de Jong moest zich met een blessure laten wisselen. Foto: Getty Images

Vaessen redt RKC meerdere keren

De eerste echte kansen waren voor RKC (Juriën Gaari en Thierry Lutonda doken gevaarlijk op), maar daarna nam PSV het initiatief over. RKC-keeper Etienne Vaessen redde op inzetten van Patrick van Aanholt, Fábio Silva en De Jong.

Hoewel RKC zich zeker niet ingroef, diende een Eindhovens doelpunt zich aan. Xavi Simons raakte na een handige actie met een mooi schot de lat en Vaessen was bij een harde inzet van De Jong opnieuw de reddende engel voor de thuisploeg.

Het bleek inderdaad de voorbode voor de 0-1. Vaessen redde andermaal knap bij een van richting veranderde inzet, maar was kansloos toen de bal na een rommelige aanval uiteindelijk voor de voeten van Bakayoko kwam.

RKC Waalwijk en PSV maakten er een vermakelijke wedstrijd van. Foto: Getty Images

Kansen over en weer in tweede helft

Het was eigenlijk ongelofelijk dat er in de tweede helft niet meer werd gescoord. Zowel RKC als PSV kreeg genoeg kansen. In de eerste minuten kwam PSV vooral goed weg bij een kopbal van Michiel Kramer, die net naast knikte.

Tegenvaller voor PSV was daarna het uitvallen van De Jong. De ervaren spits liep een blessure op en kon niet verder. Vanaf de bank zag hij zijn vervanger Anwar El Ghazi de lat raken en Ramalho naast koppen.

Vervolgens was het woord weer aan het taaie RKC. Iliass Bel Hassani miste het doel op een haar na, Florian Jozefzoon knalde in kansrijke positie over en PSV-keeper Joël Drommel redde in twee instanties op een inzet van Yassin Oukili.