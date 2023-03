Sparta drukt stadgenoot Excelsior dieper in moeras dankzij luchtmacht

Sparta Rotterdam heeft zondag zijn plaats in de subtop van de Eredivisie verstevigd dankzij een 1-4-zege bij het de laatste weken dramatisch presterende Excelsior. Het fundament voor het Spartaanse succes werd in de beginfase van de tweede helft gestort.

Excelsior probeerde in de derby uit een diep dal te klimmen. De promovendus zegevierde op 20 januari voor het laatst in de Eredivisie en pakte daarna slechts één punt in zes wedstrijden.

Tegen Sparta - een van de seizoensrevelaties - moest Excelsior al na twintig minuten in de achtervolging door een eigen goal van Redouan El Yaakoubi. De verdediger probeerde een voorzet van Tobias Lauritsen tot hoekschop te verwerken, maar raakte de bal ongelukkig.

Het in de eerste helft prima spelende Excelsior rechtte de rug en kreeg via Lazaros Lamprou een enorme kans op de gelijkmaker. De Griek faalde van dichtbij. Vlak voor rust kwam de thuisploeg dankzij de beheerst afrondende Couhaib Driouech alsnog naast Sparta.

Na de onderbreking maakte Sparta in een kwartier korte metten met de stadgenoot, vooral dankzij de luchtmacht. In de 49e minuut verstuurde doelman Nick Olij een lange bal, die via de koppende Lauritsen belandde bij Arno Verschueren. De Belg vond razendsnel Koki Saito, waarna de Japanner met een fraaie voetbeweging de 1-2 maakte.

Sparta nadert FC Twente op ranglijst

Sparta rook bloed en via twee kopballen uit hoekschoppen werd de wedstrijd in een plooi gelegd. Eerst had Lauritsen, die hoog boven iedereen uittorende, op deze manier succes. Bart Vriends deed het daarna dunnetjes over: 1-4. Bij beide corners zag de organisatie van Excelsior er niet goed uit.

Door de wat geflatteerde overwinning komt nummer zes Sparta op slechts één punt van FC Twente, dat de laatste weken moeizaam presteert. Voor Excelsior ziet de wereld er heel anders uit. De equipe uit Kralingen blijft vijftiende, met slechts twee punten meer dan nummer zestien FC Emmen.