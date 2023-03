FC Twente Vrouwen lijdt in Sittard eerste competitienederlaag in anderhalf jaar

FC Twente Vrouwen heeft zondag een heel zeldzame nederlaag geleden in de Azerion Vrouwen Eredivisie. De landskampioen kreeg op bezoek bij Fortuna Sittard een rode kaart, twee penalty's tegen en ging met 2-1 onderuit. Daarmee kwam een reeks van 27 zeges ten einde.

Het zal voor FC Twente raar voelen om als verliezer van het veld te stappen. De laatste Eredivisie-nederlaag dateerde van 26 september 2021, toen PSV eveneens met 2-1 te sterk was. Op 5 december van dat jaar leed de ploeg uit Enschede voor het laatst puntenverlies (4-4 tegen ADO Den Haag).

Op bezoek in Sittard moest FC Twente in de 23e minuut in ondertal verder, toen Caitlin Dijkstra een strafschop veroorzaakte en rood kreeg. De uitploeg werd gered door keeper Daphne van Domselaar, die de zwak ingeschoten penalty van Anna Knol stopte.

Het was niet de wedstrijd van Knol, want de 21-jarige verdediger van Fortuna maakte ruim tien minuten later een eigen doelpunt. Zonder een tegenstander in de buurt raakte ze de bal compleet verkeerd met haar hoofd: 0-1.

In de slotfase ging het alsnog mis voor FC Twente. Een kwartier voor tijd kreeg Fortuna nogmaals een strafschop en ditmaal was het dankzij Tessa Wullaert wél raak. De verrassing was in de extra tijd compleet toen de ingevallen Hanna Huizenga voor 2-1 tekende.

FC Twente-keeper Daphne van Domselaar keerde in de eerste helft een strafschop. Foto: Pro Shots

Ajax kan op twee punten komen

Door de zeldzame nederlaag voelt FC Twente plots weer de hete adem van achtervolger Ajax, al ligt de koploper nog altijd koers voor de vierde landstitel op rij en de negende in totaal. FC Twente heeft 42 punten uit vijftien duels en een doelsaldo van 70-4.

Achtervolger Ajax geeft vijf punten toe, maar kan dat verschil terugbrengen tot twee punten. De tweevoudig landskampioen, die zaterdag voor ruim 30.000 fans (een record in het vrouwenvoetbal) met 1-1 gelijkspeelde tegen Feyenoord, moet nog een wedstrijd inhalen.